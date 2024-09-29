الإسكان : إتاحة 45 محلا ووحدة تجارية للبيع ضمن "سكن لكل المصريين" بالدقهلية

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بدعم التمويل العقاري، عن إتاحة 45 محلاً ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حتى منتصف الشهر المنخفض ومتوسط ​​الدخل بالمحافظة .

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق الاجتماعي يدعم التمويل العقاري أتاح هذا المحل للبيع لاستخدامه في مزولة العديد من التأثيرات المختلفة غير المقلقة، مثل المطاعم والحضانات والمخابز وغيرها، وذلك للمساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسبية الشغالات بما يتناسب مع الضغوط الخاصة بالمشروع.

وأضافت: "وتتمثل هذه المحلات التجارية في ثلاثة مشاريع منفذة ضمن مبادرة سكنية لكل المصريين بمحافظة الدقهلية، وذلك بواقع 11 محلا بحوض السبعين بمركز نبروه بمساحات تتراوح من 12,30 مترًا مربعًا إلى 22,50 مترًا مربعًا تقريبًا، ويبلغ عددها 31 محلاً بالإمارات عرفات شلباية بالمنزل مساحات جديدة تتراوح مساحتها من 12,30 مترًا مربعًا إلى 22,50 مترًا مربعًا تقريبًا، وعدد 2 حضانة بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 183.60 مترًا مربعًا لكل حضانة + عدد 1 مخبر بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 216 مترًا مربعًا تقريبًا. @وأنا أؤيد البيع إلى أن يكون بالمزاد العلني يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في الساعة 12 ظهرًا ظهرًا الكبرى بديوان العام محافظة الدقهلية مدينة المنصورة، ويمكن أن نبدأ في الحصول على وحدة تجارية شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمجلس المزاد من مديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية أو من الهيئة العامة للخدمات العامة 400 جنيه فقط، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، وفي حالة عدم رسو المزاد على المشتري يتم رد مبلغ التأمين فور انتهاء جلسة المزاد. @وهم يقولون في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% من قيمة المحل أو المخبز أو الحضانة أثناء جلسة المزاد، والباقي يسعر، 90% المتبقية، يسدد خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد عن طريق مديرية بيوت بمحافظة الدقهلية.