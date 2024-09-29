ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال الإرادة والتحدي

محافظ كفرالشيخ يكرم
محافظ كفرالشيخ يكرم لاعبو كرة الطائرة في دورة أولمبياد باريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ اليوم الأحد، البطل مطاوع أبو الخير، والبطل أحمد الذكري، والبطل محمد حمدي، أبطال الإرادة والتحدي من أبناء المحافظة، لاعبي منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة جلوس، لفوزهم بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية.

كما كرم الكابتن شعبان الخطيب، عضو اللجنة البارالمبية، وذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود الأبطال المشاركين أبناء محافظة كفر الشيخ لفوزهم بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية ضمن لاعبي منتخب المنتخب الوطني البارالمبي، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الانتصارات في جميع البطولات الدولية، مثمنًا مثابرة وعزيمة المنتخب الوطني البارالمبي ودعم الدولة المصرية للأبطال على مدار دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن فوز منتخب مصر البارالمبي بالميدالية البرونزية هو أكثر من مجرد إنجاز رياضي، فهو انتصار للإرادة والعزيمة، وهو مصدر إلهام للشباب المصري بأكمله.

IMG-20240929-WA0090
IMG-20240929-WA0090
IMG-20240929-WA0088
IMG-20240929-WA0088
IMG-20240929-WA0089
IMG-20240929-WA0089
IMG-20240929-WA0087
IMG-20240929-WA0087
IMG-20240929-WA0085
IMG-20240929-WA0085
IMG-20240929-WA0091
IMG-20240929-WA0091
IMG-20240929-WA0092
IMG-20240929-WA0092
المنتخب الوطني البارالمبي الميدالية البرونزية برونزية أولمبياد باريس محافظة كفرالشيخ منافسات دورة الألعاب البارالمبية