محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال الإرادة والتحدي

كرم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ اليوم الأحد، البطل مطاوع أبو الخير، والبطل أحمد الذكري، والبطل محمد حمدي، أبطال الإرادة والتحدي من أبناء المحافظة، لاعبي منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة جلوس، لفوزهم بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية.

كما كرم الكابتن شعبان الخطيب، عضو اللجنة البارالمبية، وذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود الأبطال المشاركين أبناء محافظة كفر الشيخ لفوزهم بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية ضمن لاعبي منتخب المنتخب الوطني البارالمبي، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الانتصارات في جميع البطولات الدولية، مثمنًا مثابرة وعزيمة المنتخب الوطني البارالمبي ودعم الدولة المصرية للأبطال على مدار دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن فوز منتخب مصر البارالمبي بالميدالية البرونزية هو أكثر من مجرد إنجاز رياضي، فهو انتصار للإرادة والعزيمة، وهو مصدر إلهام للشباب المصري بأكمله.

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