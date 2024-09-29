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الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الثلاثاء.. مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الخامس

مجلس النواب
مجلس النواب
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يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني الثلاثاء المقبل، في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد.

ومن المقرر أن يعقد جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.


وسيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلال جلسة الثلاثاء القادم، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.

كما سيعقد المجلس 3 جلسات يوم الأربعاء، سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

أما الجلسة الثانية، سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

بينما الجلسة الثالثة، سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس

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