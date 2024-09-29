أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، بأرتقاء 17 شهيدا على الأقل جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبود في البقاع، وعمليات الإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، مستهدفاً المدنيين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت بالغارات العنيفة.

في الجنوب، ارتقى 3 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مركزاً للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حومين الفوقا، بينما استهدفت غارة أخرى بلدة جبشيت، في قضاء النبطية.

كما شنّ الاحتلال عدة غارات على مدينة صور، استهدفت إحداها شقةً سكنيةً، في حين استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدتي المجادل والقاسمية، بحسب ما نقله مراسل الميادين.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة شبعا بصورة عنيفة، حتى ساعات الفجر.

أما في البقاع، فارتكب الاحتلال مجزرةً في بلدة العين، راح ضحيتها 10 شهداء، واستهدف سيارةً على طريق بلدة إيعات، غربي بعلبك.

إضافةً إلى عدوانه المتواصل على الجنوب والبقاع، شنّ الاحتلال غارةً جديدةً على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الأحد، بينما استهدف منطقة الشويفات بـ4 غارات، تزامنت مع هبوط طائرة مدنية في مطار بيروت الدولي