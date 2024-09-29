اليونان: العثورعلى جثث ما لا يقل عن 8 سائحين هذا الصيف بسبب موجة الحر الشديدة

أعلن رجال الإطفاء في اليونان العثورعلى جثة سائح ألماني يبلغ من العمر ستين عاما بعد أن فقد قبل يومين خلال نزهة على جزيرة كريت جنوبي البلاد.



وذكرت إدارة الإطفاء باليونان في بيان - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم /الأحد/ - إنه تم العثور على السائح الألماني ميتا في مكان يصعب الوصول إليه بالقرب من دير أجيوس أنطونيوس في خانيا.

وأوضحت الصحيفة أن عمليات البحث التي يقوم بها رجال الإطفاء وخفر السواحل اليوناني تركزت طوال أمس /السبت/ على السواحل ومنطقة خانيا الجبلية في غرب الجزيرة،مشيرة إلى أنه عند غياب هذا الشخص، قامت عائلته بإبلاغ السلطات بغيابه.

وقالت الصحيفة إنه تم العثورعلى جثث ما لا يقل عن 8 سائحين معظمهم فوق الستين من العمر،الذين كانوا يتنزهون في الجزر اليونانية هذا الصيف الذي شهد موجة حار شديدة.

وفي 24 يونيو الماضي، تم العثور على سائح ألماني آخر يبلغ من العمر 68 عاما ميتا في جزيرة كريت،وقبل عشرة أيام، اختفى سائحان فرنسيان يبلغان من العمر 64 و73 عاما أثناء سيرهما في اليونان.