نجيب ساويرس: الفن قادر على التعبير عن المعاناة وما يحدث في العالم حولنا.. فيديو

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن مهرجان الجونة السينمائي يمثل فرصة للاحتفاء بالفن ونشر الفرح، رغم الظروف المحيطة التي زادت من مشاعر الاكتئاب، قائلاً: "لا نشعر بتأنيب ضمير لإقامة المهرجان، فالسينما تعبر عن الإنسانية في أسمى معانيها".

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الهاص بتفاصيل الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أن السينما قادرة على نقل المشاعر والأفكار الحقيقية بعيدًا عن الأبعاد السياسية، داعيًا إلى التركيز على الجوانب الإنسانية.

واختتم حديثه بالتعبير عن حبه للسينما، حيث صرح: "أنا مدمن على السينما، وأشاهد فيلمين قبل النوم كل ليلة"، متمنيًا أن تحقق الدورة الحالية نجاحًا كبيرًا

ومن المقرر أن تستمر الدورة السابعة في تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء، المخصصة للأفلام التي تعالج القضايا البيئية، في إطار برنامجها الخاص.