ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| أبرز رسائل السيسي ووزير الداخلية في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة

حفل تخرج طلاب كلية
حفل تخرج طلاب كلية الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، كما كرم أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة، وقلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وجاءت رسائل الرئيس السيسي: 

  • اقدم التهنئة للأسر والخريجين وخلي بالكم من نفسكم
  • اتعاملوا مع المصريين بما يليق من قيم
  • المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا
  • حريصون على ممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال
  • احذروا من زيادة الوزن وابتعدوا عن التدخين
  • انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًا كبيرًا من الشائعات

كما وجه وزير الداخلية عدة رسائل خلال هذا الحفل:

  • التحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
  •  نحرص على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالأداء الشرطي والمنظومة الأمنية
  • تطويع التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن
  • التحية لأرواح الشهداء الأبراء لرجال الشرطة والقوات المسلحة
  • ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن ونكثف الجهود لتحقيق الأمن الشامل
  • مصر تتقدم بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الإنجازات في العديد من المجالات
الرئيس عبد الفتاح السيسي تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية أكاديمية الشرطة