شاهد| أبرز رسائل السيسي ووزير الداخلية في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، كما كرم أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة، وقلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وجاءت رسائل الرئيس السيسي:

اقدم التهنئة للأسر والخريجين وخلي بالكم من نفسكم

اتعاملوا مع المصريين بما يليق من قيم

المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

حريصون على ممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال

احذروا من زيادة الوزن وابتعدوا عن التدخين

انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًا كبيرًا من الشائعات

كما وجه وزير الداخلية عدة رسائل خلال هذا الحفل: