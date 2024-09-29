شاهد| أبرز رسائل السيسي ووزير الداخلية في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، كما كرم أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة، وقلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.
وجاءت رسائل الرئيس السيسي:
- اقدم التهنئة للأسر والخريجين وخلي بالكم من نفسكم
- اتعاملوا مع المصريين بما يليق من قيم
- المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا
- حريصون على ممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال
- احذروا من زيادة الوزن وابتعدوا عن التدخين
- انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًا كبيرًا من الشائعات
كما وجه وزير الداخلية عدة رسائل خلال هذا الحفل:
- التحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
- نحرص على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالأداء الشرطي والمنظومة الأمنية
- تطويع التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن
- التحية لأرواح الشهداء الأبراء لرجال الشرطة والقوات المسلحة
- ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن ونكثف الجهود لتحقيق الأمن الشامل
- مصر تتقدم بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الإنجازات في العديد من المجالات