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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

يسرا عن أحداث لبنان: الفن قادر على تغيير العالم إذا استخدم بشكل صحيح.. فيديو

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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عبرت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في المؤتمر الصحفي الذي كشف تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، مؤكدة أنها تعتبر هذه الدورة الأقرب إلى قلبها، حيث شاركت منذ انطلاق المهرجان.

 وأكدت على عن دعمها للشعبين اللبناني والفلسطيني، متمنية أن تعبر السينما في هذه الدورة عن تجارب الحياة المليئة بالأفراح والأوجاع، لافتة أن الفن هو اللغة الوحيدة التي يمكن أن تقربنا من العالم، ويمكنها تغيير الواقع إذا استخدمناه بشكل صحيح.

ومن المقرر أن تستمر الدورة السابعة في تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء، المخصصة للأفلام التي تعالج القضايا البيئية، في إطار برنامجها الخاص.

 

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