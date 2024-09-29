وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة السرو

قام محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط اليوم الأحد، بجولة تفقدية في عدد من مدارس إدارة السرو التعليمية.

شملت الجولة مدارس حمزة السنباطي الثانوية والسرو الإعدادية بنات والسرو الثانوية بنين، حيث قام وكيل الوزارة بمعاينة الفصول الدراسية والاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب والمعلمين.

كما تفقد غريب الكثافة الطلابية في الفصول وعجز المعلمين، مؤكداً على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.



رافق وكيل الوزارة خلال الجولة عوني شعلان، مدير إدارة السرو التعليمية.

قام محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الزرقا التعليمية، وذلك بحضور أحمد طعيمة مدير الإدارة في خطوة تؤكد حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

شملت الجولة التفقدية عدداً من المدارس، من بينها مدارس الشهيد جهاد الكيال والدكتور عاصم العمري وعباس الكيال والشهيد عمر الشاذلي وعزت الشامي والجمهورية والزرقا الإعدادية الحديثة ود. رفعت المحجوب الثانوية الصناعية العسكرية.



خلال الجولة، حرص وكيل الوزارة على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من انضباط الطلاب والمعلمين، كما قام بتقييم الكثافة الطلابية وتوافر المعلمين اللازمين.



وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس التي زارها، مشيداً بجهود المعلمين والطلاب في تقديم مستوى تعليمي متميز.



كما أكد على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.



من جانبه، أشاد مدير إدارة الزرقا التعليمية أحمد طعيمة، بجهود وكيل الوزارة في متابعة سير العملية التعليمية، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة التعليمية بتحسين جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية.