محافظ أسوان: سرعة الانتهاء من تجديد خطوط المياه والصرف بشارع كسر الحجر

شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس عبد الصبور الراوي بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر لتحقيق العوائد الإيجابية منه ، والقضاء على الشكاوى الناتجة أثناء عملية التنفيذ .

جاء ذلك في ظل التفاعل المباشر من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية سواء الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الإجتماعي أو أثناء الجولات الميدانية واللقاءات الجماهيرية .

نهو التعدية بالتقاطع بين الحارتين اليوم

من جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوي أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان سيتم نهو مسافة 60متر الخاصة بتعدية الشارع اليوم بالتقاطع بين الحارتين ، وسيتم إعادة الشئ لأصله لتسهيل حركة المركبات والمارة من المواطنين . لافتاً إلى أن هذا المشروع الذى يصل طوله نحو 2 كم بدءاً من المحكمة وحتى السيل ، وبتكلفة 38.8 مليون جنيه يضم 2 خط بولى أثيلين قدرة 560 مللى و 350 مللى ، وفور تشغيل المشروع سيتم إلغاء الخط الحالى بقدرة 12 بوصة أسبستوس .

وأشار رئيس الشركة أن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر سيساهم في تدعيم شبكات وروافع المياه للعديد من المناطق السكنية والتي تضم الشيخ هارون والحدادين والنفق والمسلة وبركة الدماس وشارع الغازات والسيل ومستعمرة كيما وغيرها من القطاعات القائمة فى مسار الخط ليحقق ذلك إنتظام تشغيل مياه الشرب ، والقضاء على الإنقطاع المتكرر بها .

إلزام الشركة المنفذة بالانتهاء من المشروع بشكل كامل وفقاً للتوقيت الذى حدده المحافظ

وأوضح أنه تم إلزام الشركة المنفذة بالإنتهاء من المشروع بشكل كامل وفقاً للتوقيت الذى حدده المحافظ وهو بحد أقصى شهر بدءاً من منتصف سبتمبر الجاري، ويتم عرض الموقف أولاً بأول.

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