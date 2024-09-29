محلل سياسي: قد لا نرى حزب الله بعد نصر الله مثلما كان من قبل

قال فادي عاكوم الكاتب والمحلل السياسي، إنّ اغتيال الاحتلال الإسرائيلي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله سيغير المشهد، مشيرًا إلى أنه تولى قيادة الحزب بعد مقتل عباس الموسوي الأمين العام السابق الذي قتل أيضا في غارة إسرائيلية، ومن ثم، فقد احتاج الحزب في فترة صغيرة لإعادة ترتيب البيت الداخلي.



وأضاف «عاكوم»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حزب الله أصبح في حاجة ماسة لإعادة ترتيب بيته الداخلي بعد اغتيال حسن نصر الله من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع: "قد لا نرى حزب الله بعد نصر الله مثلما كان من قبل"، مشيرًا إلى أنّ كل مواجهات حزب الله مع الاحتلال خلال الفترات الماضية كانت محكومة سياسيا من خلال ضوابط معينة، فعند الحديث عن حرب التحرير التي يقول عنها حزب الله بأنها التحرير، ولكن ما حدث هو أن الحزب لم يكن بمفرده، وشاركته المقاومة الوطنية اللبنانية والعشرات من التنظيمات السياسية.