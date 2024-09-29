الحوار الوطني: الدعم قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، منشورًا أكدت فيه أنه أثناء متابعة الأمانة الفنية للحوار الوطني لجميع ردود الفعل، وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني النقدي لعدد من الأسباب.

وتابعت: "آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، نتابعها معًا بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كافة الرؤى والمقترحات، فقضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة".

واختتمت: "كما نذكركم أننا ما زلنا نستقبل جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة".