البابا فرنسيس يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان وغزة

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في كلمته اليوم قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي في اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين ادعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة.

وتابع: "أشكر رئيس الأساقفة على كلماته الطيبة، وأعرب عن خالص امتناني لصاحبي الجلالة الملك والملكة، وكذلك الي الدوق الأكبر ودوقة لوكسمبورغ الكبرى، على حضورهم والاستقبال خلال هذه الأيام وأتوجه بالشكر إلى جميع الذين ساهموا بطرق عديدة في تنظيم هذه الزيارة؛ ولاسيما إلى المسنين والمرضى الذين قدّموا صلواتهم.

أضاف البابا فرنسيس يقول يُحتفل اليوم باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين تحت شعار "الله يسير مع شعبه" ومن هذا البلد، بلجيكا، التي كانت ولا تزال وجهة العديد من المهاجرين، أجدد ندائي إلى أوروبا والمجتمع الدولي للنظر إلى ظاهرة الهجرة كفرصة للنمو معًا في الأخوة، وأدعو الجميع لكي يروا في كلِّ أخ وأخت من المهاجرين، وجه المسيح الذي جعل من نفسه ضيفًا وحاجًا بيننا.

وتابع البابا: “مازلت أتابع بألم وقلق بالغ اتساع واحتدام الصراع في لبنان فلبنان هو رسالة، ولكنه في الوقت الحالي رسالة معذبة، وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان: فالكثير من الأشخاص ما زالوا يموتون يومًا بعد يوم في الشرق الأوسط”.

وأضاف: لنصلِّ من أجل الضحايا، ومن أجل عائلاتهم، ولنصلِّ من أجل السلام وأدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين والكيان الاحتلالي ، ولكي يتم إطلاق سراح الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ولا ننسينَّ أيضًا أوكرانيا المعذبة.