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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأجهزة الأمنية تنفي تعدي بلطجي على رئيس حي الدقي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما نشر بموقع البوابة نيوز بتاريخ 21 الجاري تحت عنوان حقيقة اقتحام مسجل خطر حي الدقي والاعتداء على رئيسه. 
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وان حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة كلامية بين رئيس الحي وأحد الأشخاص ادعى انه مريض فشل كلوي ويرغب في ترخيص كشك بدائرة القسم وانصرف دون حدوث اي تعدي. 

حقيقة اقتحام مسجل خطر حي الدقي والاعتداء على رئيسه بموقع البوابة نيوز مريض فشل كلوي