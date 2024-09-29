الأجهزة الأمنية تنفي تعدي بلطجي على رئيس حي الدقي

رصدت الأجهزة الأمنية ما نشر بموقع البوابة نيوز بتاريخ 21 الجاري تحت عنوان حقيقة اقتحام مسجل خطر حي الدقي والاعتداء على رئيسه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وان حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة كلامية بين رئيس الحي وأحد الأشخاص ادعى انه مريض فشل كلوي ويرغب في ترخيص كشك بدائرة القسم وانصرف دون حدوث اي تعدي.