باكستان تدين انتهاك إسرائيل لسيادة وأمن لبنان

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم /الأحد/، انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وتقويض أمنه وسيادته واستهداف مناطقه المدنية على مدار الأيام الماضية.



وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان حسبما نقل "راديو باكستان" في نشرته الإنجليزية ـ أن استهداف إسرائيل للمدنيين واستخفافها بالقانون الدولي قد وصلا إلى مستويات تنذر بالخطر، معبرة عن تعازيها لأسر ضحايا العدوان الإسرائيلي وتضامنها مع الشعب اللبناني.

وأكدت الوزارة في بيانها أن خطوة إسرائيل المتهورة باغتيال الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله تعد تصعيدا كبيرا في منطقة غير مستقرة بالفعل.

وحثت الخارجية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كبح جماح إسرائيل عن مغامراتها في المنطقة وانتهاكاتها للقانون الدولي، والعمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط.

