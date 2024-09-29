"استعدادًا لسيامتهم".. الأنبا بولا يلتقي شمامسة كنيسة أم الرحمة بناشفيل

التقى الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا مساء أمس، عدد من شمامسة كنيسة أم الرحمة، بناشفيل.

جاء ذلك بحضور الأب سعيد لوقا، راعي الكنيسة، حيث تضمن اللقاء بعض الاستعدادات الخاصة، تمهيدًا لسيامة هؤلاء الشمامسة البالغ عددهم اثنين وعشرين شماسًا، مساء اليوم، بوضع يد الأنبا بولا.

وخلال الاجتماع قدم المطران كلمات التشجيع لأبنائه الشمامسة، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، والمواظبة على حضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية، وحفظ الألحان الطقسية.

وشجع المطران الشمامسة أن يساعدوا شعب الكنيسة في الصلاة أثناء الذبيحة الإلهية، وكافة الصلوات الروحية، التي تنظمها الرعية، لكي يكونوا قدوة حسنة لمن حولهم، نظرًا لكونهم هياكل للروح القدس، وروح الله ساكن بداخلهم.

جدير بالذكر أن الأنبا بولا سيترأس مساء اليوم، قداس سيامة عدد من شمامسة كنيسة أم الرحمة، بناشفيل، على الدرجات الصغرى: المرتل والقارئ، بمشاركة الأب سعيد لوقا.