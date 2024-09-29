باحث: توسع نطاق المعركة في لبنان قد يجبر إيران على تغيير عقيدتها النووية

كشف الدكتور محمد محسن أبو النور باحث في الشأن الإيراني، تفاصيل ما قصدته إيران حينما قالت إنّ ما يحدث في الشرق الأوسط تغيير لقواعد اللعبة.

وقال "أبو النور"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إيران ترى أن اغتيال حسن نصر الله على هذا النحو بالأنواع المتقدمة من القنابل إدخال أنواع جديدة من السلاح إلى ساحة الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي، فإن إسرائيل تغير وتطور قواعد اللعبة وتتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة بينها وإيران في الإقليم".

وتابع، أن توسع نطاق المعركة في لبنان قد يجبر إيران كما قالت الصحف الفرنسية على تغيير العقيدة النووية، وتتحول رسميا بقرار سياسي إلى دولة تمتلك الأسلحة النووية، وبالتالي، يكون لديها القدرة على الردع فيما يتعلق بالمواجهات مع إسرائيل في لبنان.



