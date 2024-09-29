15 صورة ترصد انطلاق العام الجامعي الجديد بـ"طيبة التكنولوجية" بالأقصر

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق العام الجامعي الجديد 2024-2025، حيث تم تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، أجرى الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، جولة تفقدية شاملة شملت مختلف الكليات والمرافق الجامعية للاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول، ورافق رئيس الجامعة في هذه الجولة، كلاً من الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وحرص الدكتور زين الدين على تفقد القاعات الدراسية والمدرجات والورش والمعامل والتأكد من توافر كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب على تحقيق أقصى استفادة من دراستهم، مشيداً بانتظام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول.

رئيس “طيبة التكنولوجية” يؤكد أهمية دور الجامعة في بناء كوادر وطنية مؤهلة

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أهمية دور الجامعة في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، مشددا على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل جاهدة على تطوير برامجها التكنولوجية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عبد المنعم رسلان بالطلاب الجدد، وحثهم على الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أهدافهم، كما أكد على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وفي ختام الجولة، توجه رئيس الجامعة بالشكر إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين على جهودهم المبذولة في إعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالنجاحات والإنجازات.

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (1)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (2)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (3)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (4)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (5)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (6)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (7)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (8)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (9)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (10)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (11)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (12)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (13)

انطلاق الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية (14)