الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد

احتفلت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، صباح اليوم، ببدء العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، حيث ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاري، الأسقف العام ووكيل الكلية، القداس الإلهي بمقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس – العباسية.

شارك في صلوات القداس إلى جانب الراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي، المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري، أعضاء هيئة التدريس وأعضاء مجلس الكلية، كما شارك خورس الألحان من طلبة القسم النهاري، وعدد من طلبة وطالبات القسم المسائي.

وتواصل الكلية التزامها بتقديم تعليم لاهوتي متكامل، معتمدةً على اختبارات نفسية ومعرفية وثقافية دقيقة لاختيار طلابها، إضافة إلى مقابلات شخصية تجرى للمتقدمين.

الكلية الإكليريكية، التي تُعتبر امتدادًا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية التي أسسها القديس مار مرقس الرسول، شهدت تطورًا كبيرًا منذ إعادة افتتاحها في عهد البابا كيرلس الرابع عام ١٨٩٣م. وتواصل اليوم دورها الريادي في إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية مؤهلة روحانيًا ولاهوتيًا لخدمة الكنيسة والمجتمع.