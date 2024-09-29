ميقاتي: عدد النازحين في لبنان قد يبلغ مليون شخص

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن لبنان به 778 مركز إيواء، مشيرًا إلى أنّه يتم تقديم الأمور الأساسية لـ118 ألف شخص، مثل المأوى والغذاء.

وأضاف "ميقاتي"، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "عدد النازحين المقدر أكبر بكثير من هذا العدد، وقد يصل إلى مليون شخص، وفي إطار الإمكانيات المتاحة، تقوم الدولة بكل ما يلزم لتأمين احتياجات النازحين".



وتابع: "نشهد أكبر عملية نزوح في لبنان بالتاريخ، ونتعامل مع هذا الأمر بكل النواحي، وندير هذا الأمر بالإيواء والغذاء وأمور أخرى تتعلق بتأمين الصحة العامة لمراكز الإيواء منعا من انتشار أي أمراض سارية".