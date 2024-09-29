وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة الزرقا

أجرى محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الزرقا التعليمية، وذلك بحضور أحمد طعيمة مدير الإدارة في خطوة تؤكد حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب

شملت الجولة التفقدية عدداً من المدارس، من بينها مدارس الشهيد جهاد الكيال والدكتور عاصم العمري وعباس الكيال والشهيد عمر الشاذلي وعزت الشامي والجمهورية والزرقا الاعدادية الحديثة ود. رفعت المحجوب الثانوية الصناعية العسكرية.

خلال الجولة، حرص وكيل الوزارة على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من انضباط الطلاب والمعلمين. كما قام بتقييم الكثافة الطلابية وتوافر المعلمين اللازمين.

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس التي زارها، مشيداً بجهود المعلمين والطلاب في تقديم مستوى تعليمي متميز.

كما أكد على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أشاد مدير إدارة الزرقا التعليمية، أحمد طعيمة، بجهود وكيل الوزارة في متابعة سير العملية التعليمية، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة التعليمية بتحسين جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية.

واصلت مديرية التربية والتعليم دمياط، تحت إشراف محمد رمضان وكيل الوزارة و الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية ،جهودها في تفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث واصل تعليم دمياط تميزه في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية و محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي.

تم تنفيذ العديد من الأنشطة والورش المتنوعة التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب، حيث نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة أماني طراف ثالث العديد من الورش والندوات في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.