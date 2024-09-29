الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة مناطق وتحديدا في القطاعين الشرقي والأوسط في الجنوب اللبناني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال استهدف في مدينة صور عددا من المواقع في البلدة التي تقع على ساحل الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى استهداف بلدة المجادل التابعة لقضاء صور وكان هناك استهداف بقضاء بنت جبيل، وغيرها من البلدات التي تقع في قضاء النبطية في الجنوب اللبناني.

وتابع: أن ذلك تزامن مع سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق في البقاع الشمالي وأيضا بعلبك وهرمل في الشمال الشرقي في الدولة اللبنانية، فضلا عن الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم والتي تجاوزت الـ20 غارة".