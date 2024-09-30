الرئيس الإيراني يعلن استعداد بلاده لاستئناف العمل بالاتفاق النووي مع الدول الأوروبية

في ختام زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى نيويورك، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المناقشات بشأن الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية ستتم إعادة النظر فيها قريبًا.

وقال بزشكيان للصحفيين المحليين في مطار طهران يوم الخميس: "لقد تقرر أيضًا عقد اجتماع في أوروبا. ناقشنا خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد عبرنا عن مخاوفنا لأوروبا، وتم الاتفاق على أن وزراء الخارجية سيراجعون هذه المسألة مرة أخرى".

كما استغرق الرئيس الإيراني لحظة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة لـ "تمزيق" الاتفاق - مدعيًا أن معظم القادة الأوروبيين كانوا "منزعجين منه".

وكانت خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم توقيعها في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، تسعى إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

ومع ذلك، في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق، مشيرًا إلى مخاوف من أنه لم يتناول برنامج الصواريخ الإيراني.

كما بدا أن بيزيشكيان يؤكد على هدف الدولة الإيرانية في حل القضية النووية من خلال الحوار.

وقد شهدت محاولات إحياء الاتفاق على مر السنين محادثات غير مباشرة، حيث غالبًا ما يتوسط الدبلوماسيون الأوروبيون بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، على الرغم من فشل هذه الجهود إلى حد كبير.

في أغسطس، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن خطة العمل الشاملة المشتركة "خارج الإحياء"، قائلًا: "في ظل الحكومة الجديدة، لا ينصب تركيزنا على استعادة الاتفاق النووي ولكن على رفع العقوبات".

وعلى الرغم من هذا، أبدى الرئيس بيزيشكيان رغبته في إعادة التواصل مع القوى الغربية، وتعهد بالعمل على إحياء الاتفاق ورفع العقوبات المفروضة بعد الانسحاب الأمريكي.

وفتح المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، الباب أمام محادثات مستقبلية في أغسطس.

في مؤتمره الصحفي الأول في طهران، أكد بيزيشكيان أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ولكنها تركز بدلًا من ذلك على تلبية احتياجاتها العلمية والتقنية.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن مستقبل الاتفاق. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إنه لا يعتقد أن أي مقترحات جديدة يمكن أن تحيي الاتفاق النووي في المستقبل القريب.

وفي حديثه لإذاعة فرانس إنتر، حذر ماكرون، "ما زلت حذرًا للغاية. لا أعتقد أنه ستكون هناك مقترحات جديدة الآن لإنقاذ الاتفاق النووي".

وأضاف أن الوضع السياسي في إيران، حيث اندلعت الاحتجاجات على نطاق واسع، "غير الوضع كثيرًا" وأضعف فرص التوصل إلى اتفاق جديد.

كما أعربت القوى الغربية عن مخاوفها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع في إيران.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت القوى الغربية أن من "الضروري والعاجل" أن تقدم إيران تفسيرات، ووافقت إيران على زيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر لمعالجة هذه المخاوف.

ومع ذلك، فإن هناك قضية أخرى لم تُحل تتعلق برفض إيران السماح لعدة مفتشين من الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها النووية.

في يونيو، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة قرارًا يدعو إيران إلى زيادة التعاون وإلغاء حظرها لهؤلاء المفتشين، والذي يُشار إليه تقنيًا باسم "إلغاء التصنيف".

وعلى الرغم من ذلك، أكد رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن حكومة إيران رفضت رفع الحظر.

وقال جروسي: "لن يفعلوا ذلك. وكما قلت لأحد زملائك، فقد أبحرت هذه السفينة".

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في يوليو إلى أن إدارة بايدن ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران في ظل إدارتها الجديدة.

وفي مقابلة مع صحيفة انتخاب الصادرة في طهران، أعرب خبير العلاقات الدولية رحمن قهرمانبور عن وجهة نظر دقيقة بشأن آفاق المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "فرص إجراء مفاوضات مفتوحة ومباشرة وشاملة مع الولايات المتحدة ضئيلة في الوقت الحاضر، لكن هذا لا يعني أن المفاوضات لن تحدث".

وأضاف قهرمانبور أن الجانبين يبدو أنهما اتفقا على الانخراط في مناقشات بشأن القضية النووية على مستوى أدنى، مع ظهور آمال في بيئة أكثر ملاءمة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.