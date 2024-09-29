انطلاق أعمال القافلة الدعوية الشاملة لمساجد إدارة أوقاف فارس بقطاع كوم أمبو

انطلقت أعمال القافلة الدعوية الشاملة لمساجد إدارة أوقاف فارس بقطاع كوم أمبو ، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

من جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود مدير مديرية الأوقاف بأن القافلة الدعوية تضمنت إقامة مقرأة الجمهور ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبة وسلم ، ولقاء للأطفال ، ومقرأة الأئمة ) .

فعاليات القافلة الدعوية ب10 مساجد تابعة لإدارة أوقاف فارس

ولفت إلى أنه شارك فى فعاليات القافلة الدعوية مدير التفتيش والمتابعة ، ورئيس قسم الإرشاد والمساجد وشئون القرآن الكريم ، وأئمة وخطباء وذلك داخل 10 مساجد تابعة لإدارة أوقاف فارس ، وسيتوالى تنظيم هذه القوافل الدعوية ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من أهالى المحافظة .