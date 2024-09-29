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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق أعمال القافلة الدعوية الشاملة لمساجد إدارة أوقاف فارس بقطاع كوم أمبو

إنطلاق القافلة الدعوية
إنطلاق القافلة الدعوية الشاملة لمساجد إدارة أوقاف فارس
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انطلقت أعمال القافلة الدعوية الشاملة لمساجد إدارة أوقاف فارس بقطاع كوم أمبو ، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

من جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود مدير مديرية الأوقاف بأن القافلة الدعوية تضمنت إقامة مقرأة الجمهور ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبة وسلم ، ولقاء للأطفال ، ومقرأة الأئمة ) .

فعاليات القافلة الدعوية ب10 مساجد تابعة لإدارة أوقاف فارس

ولفت  إلى أنه شارك فى فعاليات القافلة الدعوية مدير التفتيش والمتابعة ، ورئيس قسم الإرشاد والمساجد وشئون القرآن الكريم ، وأئمة وخطباء وذلك داخل 10 مساجد تابعة لإدارة أوقاف فارس ، وسيتوالى تنظيم هذه القوافل الدعوية ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من أهالى المحافظة .

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