المتشددون في إيران يطالبون بإغلاق مضيق هرمز وبناء قنبلة نووية.. وانتقادات ضد بزشكيان بسبب تقاعسه في التعامل مع إسرائيل

في أعقاب اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله، طالب المتشددون المتطرفون في إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإغلاق مضيق هرمز في الخليج الفارسي وبناء قنبلة نووية.

في الأيام الأخيرة، انتقد نشطاء متشددون متطرفون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم في الغالب من أنصار المفاوض النووي السابق سعيد جليلي، الرئيس مسعود بزشكيان وحكومته بسبب "تقاعسهم" ضد إسرائيل، على الرغم من عملياتها القاتلة الأخيرة في غزة ولبنان.

وأشاروا إلى أن إيران تتجنب المواجهة مع إسرائيل. ومع ذلك، ظل المتشددون المتطرفون صامتين بشكل واضح بشأن حقيقة أن قرار شن رد عسكري ضد إسرائيل يقع في نهاية المطاف على عاتق المرشد الأعلى علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس على عاتق الرئيس أو البرلمان.

في سلسلة من المنشورات يوم السبت بعد تأكيد وفاة نصر الله، دعا خامنئي جميع الدول الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب شعب لبنان لكنه لم يتعهد بالانتقام من قبل إيران لمقتله ومقتل إسماعيل هنية في طهران في يوليو كما توقع المتشددون المتطرفون.

وغرد أحد أنصار جليلي قائلاً: "إن كسر الخطوط الحمراء من جانبنا فقط يمكن أن يمنع العدو من كسر خطوطنا الحمراء"، واقترح أن تنهي إيران ما يسمى "صبرها الاستراتيجي" وتبني قنبلة نووية، وتهدد بمغادرة الأمم المتحدة وترفض السماح بمرور السفن التجارية الغربية عبر مضيق هرمز لمدة أسبوع من خلال إجراء تدريبات بحرية لمدة أسبوع.

واقترح متشدد متطرف آخر أن إيران يجب أن تستهدف المصالح الاقتصادية للدول الغربية والإسرائيلية والعربية في المنطقة قبل اتخاذ أي إجراء آخر.

ولقد هدد المسؤولون الإيرانيون في مناسبات عديدة في الماضي بإغلاق مضيق هرمز، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى صدام مع الولايات المتحدة والقوات البحرية الأخرى، مما يؤدي إلى حرب إقليمية. "سواء أحببنا ذلك أم لا، يجب على إيران توجيه عقيدتها العسكرية نحو بناء قنبلة نووية.

ولقد أهدرت إيران الأوراق التي كانت تحملها في الماضي والبطاقة الوحيدة التي تحملها الآن هي القنبلة النووية.

وغرد محمد مهدي دهقانيجاد، أحد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المتشددين، قائلاً: "أيها السادة المسؤولون، يجب أن يكون لديكم قوة نووية ضد مثل هذا العدو.

كما يشيرون إلى أن بناء قنبلة نووية، على الرغم من الادعاء الرسمي بأن خامنئي أصدر حظرًا دينيًا على أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، لن يحمي إيران من إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قدم عبد الرضا داوري، وهو متشدد متطرف سابق ومقرب من محمود أحمدي نجاد، والذي دعم بزشكيان على حساب سعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، تقييمًا مفاجئًا للوضع ودور حماس فيه بعد وفاة نصر الله.

وفي معرض تسليط الضوء على الذكرى السنوية القادمة لهجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل الجولة الأخيرة من الصراع، زعم داوري في تغريدة أن تحليل "التكلفة والفائدة للعملية وتأثيرها على جبهة المقاومة والعدو الصهيوني" يكشف أن العملية لم تسفر عن "شيء سوى الضرر المحض".

وفي تغريدة أخرى، اقترح داوري أن تعيد إيران تقييم العوامل وراء "الضربة المدمرة" التي تعرضت لها جبهة المقاومة، وتعطي الأولوية "لملاحقة مصالح إيران" بما يتماشى مع الديناميكيات المتغيرة في المنطقة في حقبة ما بعد نصر الله.