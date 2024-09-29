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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور فتحي أبو عيانة

الدكتور فتحي أبو
الدكتور فتحي أبو عيانة
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تنعى مكتبة الإسكندرية ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور فتحي أبو عيانة؛ أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والرئيس السابق لجامعة بيروت، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الرابعة والثمانين عامًا، آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته ومغفرته.

ويتقدم الأستاذ الدكتور أحمد؛ زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور فتحي أبو عيانة حصل على الأستاذية في سنة 1981، وكان له دور بارز في العمل الأكاديمي والإداري الجامعي، وأخرج عددًا من البحوث والكتب العلميّة في مجال التخصص (الجغرافيا البشريّة) باللغتين العربية والإنجليزية. حصل أبو عيانة على عدد من الجوائز أبرزها جائزة الدولة التقديريّة في العلوم الاجتماعية عام 2016 من المجلس الأعلى للثقافة. 

وكان الراحل عضو المجلس الأعلى للثقافة ورئيس اللجنة التخصصية العليا للتظلمات بالمجلس الأعلى للجامعات، وهو صاحب حضور دائم في أنشطة مكتبة الإسكندرية والوسط الثقافي المصري.

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