الشرطة الباكستانية تعلن اختطاف 20 عاملا من جانب مسلحين في إقليم بلوشستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم /الأحد/ اختطاف أكثر من 20 عاملا من قبل مسلحين في منطقة "موساخيل" بإقليم "بلوشستان" جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن مسلحين أطلقوا الرصاص على مخيم لعاملين في إحدى شركات الغاز وأضرموا النيران في ثمان جرافات واختطفوا أكثر من 20 عاملا.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من مقتل سبعة عمال وإصابة أخر في إطلاق نار نفذه مسلحون على منزلهم الواقع بمديرية "بنجغور" في "بلوشستان".

ويعكس الحادثان حجم التحديات الأمنية التي يواجهها الإقليم الذي يعاني من وطأة الهجمات الإرهابية، إلى جانب إقليم "خيبر بختونخوا"، وسط ارتفاع الأعمال الإرهابية التي شهدتها باكستان خلال الأشهر الأخيرة.