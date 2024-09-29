البابا فرنسيس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

وأصدر البابا فرنسيس امر للمسؤولين مطالبا وقف فوري لإطلاق النار في لبنان المُثقل بالأزمات السياسية والاقتصادية، ويُغرق شبح الحرب كثيرين مجدداً في الحزن واليأس فكلّ شيء ينهار حولنا، لا نقوى على تحمّل هذه الحرب.

جدير بالذكر أن لبنان تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ خريف العام 2019، في ظل تدهور غير مسبوق لقيمة العملة اللبنانية، وفقدان قيمة كل الودائع بالليرة اللبنانية أو تجميدها في أغسطس 2020 ، دمّر انفجار ضخم مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، وحصد قتلى وجرحى وأغرق اللبنانيين في غضب على فساد وسوء إدارة ساهما في حصول الانفجار.

وكل ذلك، وسط انقسام سياسي وشلل مؤسساتي، في حين تدير البلاد حكومة تصريف أعمال، ويعجز البرلمان منذ العام 2022 عن انتخاب رئيس.