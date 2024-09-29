وكيل "تعليم الأقصر": اللغة الفرنسية لم ولن تفقد أهميتها

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، ورشة عمل تستهدف رفع المستوى اللغوي عند معلمي اللغة الفرنسية والذين بلغ عددهم اثناء التدريب 100 معلم، ووفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وكيل تعليم الأقصر خلال تفقده لورشة عمل لمعلمي اللغة الفرنسية: "لم ولن تفقد أهميتها"

وتفقد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والقائم بأعمال وكيل الوزارة، أعمال الورشة، وأكد خلال زيارته أن اللغة الفرنسية لم ولن تفقد أهميتها، وأي إجراءات تتخذها الوزارة تهدف لمراعاة المصلحة العامة ليعود ذلك بالنفع على وطننا الغالي مصر.

كما تفقد وكيل تعليم الأقصر، برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد (المرحلة الثالثة)، المنعقد في مدرسة الأقصر الثانوية بنات، والذي يستهدف المعلمين الجدد الذين اعلنت اسمائهم ضمن مسابقة الـ٣٠ ألف معلم.

تابع وكيل تعليم الأقصر، المستوى التحصيلي للتلاميذ والطالبات في مدرستي أبو بكر التجريبية الرسمية لغات والأقصر الثانوية بنات، وحثهم على الجد والاجتهاد، وعدم الغياب.

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