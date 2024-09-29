المجلس الأرثوذكسي اللبناني يناشد المسؤولين إنقاذ الوطن من مسلسل الهجمات الإسرائيلية

عزى المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني الامين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله، مناشدا المسؤولين "إنقاذ الوطن والمواطنين من مسلسل الهجمات للعدو الاسرائيلي المستمرة وسلسلة الاغتيالات شمالاً ويمنياً بحيث أصبح كل الشعب مهدداً وخائفاً".

ودعا إلى "العودة سريعاً إلى حضن الوطن بانتمائنا للبنان اولاً، فلا خلاص إلا بوحدتنا الوطنية من خلال وقفة تضامنية حقيقية اليوم هي استباقاً لاي عملية عسكرية محتملة من قبل الجيش الاسرائيلي على لبنان واجتياح الجنوب"

مناشدا "رئيس المجلس النيابي والنواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال وكل الوزراء، الوعي والتبصر ووضع خطة طوارىء عسكرية إنقاذية وسريعة وإسناد مهمة تطبيق القرار ١٧٠١ الى الجيش اللبناني، بالتعاون مع اليونيفيل، وتسليم الجيش كل المواقع العسكرية لحزب الله في الجنوب وخروج كل عناصره الى منطقة البقاع مع ادخال عناصر الجيش اللبناني إلى الضاحية الجنوبية لإنقاذ المنطقة وسكانها من الهجمات المستمرة، وعندئذ يصار إلى دعوة مجلس النواب الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية".