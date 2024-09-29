الأمم المتحدة تبدي قلقها البالغ بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتدعو لتجنب حرب شاملة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن التصعيد والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان خلال الـ(24) ساعة الماضية، ودعا لتجنيب المنطقة مخاطر حرب شاملة.



ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الأحد/ عن "جوتيريش" تشديده على ضرورة وقف هذه الدائرة من العنف الآن، وعلى أن تبتعد كل الأطراف عن حافة الهاوية، لأن شعوب المنطقة لا يمكن أن تتحمل نشوب حرب شاملة.

وحث أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية، مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين هناك.