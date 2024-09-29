مجلس جامعة بني سويف يكرم النائب الأكاديمي وعمداء القطاعات السابقين بالجامعة الأهلية

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، بجلسته رقم 237، الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي السابق، والدكتورة نرمين حسن العميد السابق لقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتور محمد سيد العميد السابق لقطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية ، والدكتورة سهير عبد الباسط العميد السابق لقطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة بني سويف الأهلية، وذلك تقديرا لما بذلوه خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أبوالحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور أحمد أسامة الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية متمنياً لهم التوفيق والسداد، وموجها الشكر للنائب الأكاديمي السابق وعمداء القطاعات الثلاثة السابقين بجامعة بني سويف الأهلية متمنيا لهم التوفيق في المراحل القادمة.