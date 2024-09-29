ميقاتي: لبنان يواجه وضعا صعبا.. وليس أمامه سوى الخيارات الدبلوماسية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، نشهد أكبر عملية نزوح في لبنان قد تصل إلى نحو مليون شخص جراء العدوان الإسرائيلي، ونتابع شؤون النازحين بالكامل عبر الوزارات المعنية والدولة تقوم بكل ما يلزم ضمن إمكاناتها لتأمين النازحين.

وأضاف ميقاتي خلال تصريحات أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: الأجهزة المعنية تعمل على توفير التدابير الأمنية اللازمة للنازحين داخل مراكز الإيواء وحماية الممتلكات الخاصة، ويواجه لبنان وضعا صعبا.. والدولة تعمل بأجهزتها كافة على تمرير المرحلة الحالية.

وتابع ميقاتي، ليس أمامنا إلا الخيارات الدبلوماسية ونؤكد ضرورة تطبيق القرار 1701 لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، نحن في مرحلة صعبة ونعمل على الأصعدة السياسية والدبلوماسية لتهدئة الأوضاع.

وأكد على ضرورة استمرارية وسلامة المرافئ لتكون حاضرة لخدمة اللبنانيين بأنحاء البلاد كافة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات لإحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة.