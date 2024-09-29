جامعة أسوان تبدأ أول أيام الدراسة بتدشين أنشطة رياضية تحت شعار "تحيا مصر"

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان في أجواء مثالية ووسط حضور طلابي كثيف فاعليات تحية العلم والترحيب بالطلاب الجدد وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد كرمي عميد كلية الطب البيطري والدكتور أشرف أمام عميد كلية العلوم وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب .

وبدأت الفاعليات بطابور تحية العلم ثم مسيرة من استاد الجامعة الرياضي إلي مبني المقر الإداري الرئيسي الجديد تحت شعار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة إنطلاق العام الدراسي الجديد من عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الافريقي، اليوم الأحد، في أول يوم دراسي للعام الجامعي 2025/2024م،وذلك لاستقبال ما يقرب من 24 ألف طالب وطالبة موزعين علي 18 كلية ومعهديين، وهي كليات العلوم والزراعة والموارد الطبيعية والطب البيطري والالسن والخدمة الاجتماعية ،والطب البشري والآثار وكلية علوم الرياضة ، تكنولوجيا المصايد والأسماك ، والحقوق ،والتجارة ،والاداب، والتربية ،والترببة النوعية، والتمريض ، دار العلوم ، الهندسة ،وهندسة الطاقة ،ومعهد التمريض ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.

تنظيم ثلاثة قوافل طبية من خلال كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان



وأشار الدكتور لؤي سعد الدين إلي إنطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في عدة محاور ومجالات مختلفة لبناء الإنسان وخاصة الطلاب من خلال تفعيل الأنشطة الطلابية والرياضية مع إقامة عدد من الندوات التعريفية والتثقيفية كما قامت الجامعة بتنظيم ثلاثة قوافل طبية من خلال كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان إلي مراكز وقري المحافظة لتقديم الكشف والعلاج بالمجان وتحويل الحالات الجراحية الي المستشفي الجامعي.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أنه إتخذت الجامعة كافة التدابير اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يوفر للطلاب جوا دراسيا ملائما وتوفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز ، أن الجامعة قامت بتوفير كل سبل الراحة لاستقبال الطلاب، وقدمت الجامعة كل التسهيلات اللازمة لضمان تجربة تعليمية متميزة للطلاب الجدد، حيث تهدف الجامعة إلى تحسين جودة التعليم ضمن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وتقديم تعليم متميز يواكب التغيرات السريعة في سوق العمل، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل ،أن الجامعة عملت بكامل طاقتها لتجهيز المُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، وانتهاء أعمال الصيانة والبنية التحتية، بالإضافة للتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكل المنشآت الجامعية لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب ، والعمل علي توفير جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة لنجاح منظومة العملية التعليمية الجامعية، عبر إعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة من أعمال الصيانة ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية.

وأشار الدكتور عادل مكي إلي أن الكلية قامت بتنفيذ خطتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب توفير أعمال التأمين والحماية للطلاب خلال الأنشطة الرياضية، والعمل علي استقبال الطلاب الجدد، وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية والتعرف علي ملاعب الجامعة الرياضية لممارسة الرياضة ضمن المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي.

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