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الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انقطاع المياه عن الخانكة 7 ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينه الخانكة، وذلك اعتباراً من الساعة الحاديه عشر مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة الخامسه فجرا.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الصيانه الدوريه بمحطه مياه الخانكة المرشحه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

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