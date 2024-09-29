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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب الجُدد والقدامى في بداية العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب
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استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، طلاب الجامعة الجُدد والقدامى، في أولى أيام العام الدراسي الجديد، وذلك  على البوابات الرئيسية بالجامعة، مقدماً لهم التهنئة ببدء العام الجامعي، والتحاقهم بكليات الجامعة، حيث أهدى سيادته هدايا تذكارية للطلاب ، ودلائل تضم التعريف بالجامعة وكلياتها، والأنشطة التي تُنفذ بالجامعة في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جامعة المنيا على حرص الجامعة على انتظام العملية التعلمية بها من أول أيامها وفقاً للجداول الدراسية، واستكمال التسكين بالمدن الجامعية طبقاً للجداول المعُلنة، وحرص القيادات الجامعية علي التواجد حنباً إلي جنب مع الطلاب للرد علي الاستفسارات وتذليل أية عقبات تواجههم، مشيرًا إلي أنه تم صيانة جميع المرافق والمعامل والمدرجات وتجهيز قاعات المحاضرات، والتأكيد علي فكر التحول للفصول الذكية وهو سيصبح نهجاً ملوساً لدى أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس هذا العام، موجهًا رسالته للطلاب الجدد بضرورة الاستمتاع بالحياة الجامعية، مع الاهتمام بالدراسة لتحقيق التميز في مرحلتهم العلمية الجديدة، والمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي  تحرص الجامعة على تنظيمها، لتلبية ميولهم ورغباتهم.


رافق رئيس الجامعة خلال استقباله للطلاب د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ومديرو الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

كما شاركت أسرة طلاب من أجل مصر، في أعمال التنظيم بمكاتب الاستقبال التي اُقيمت بمدخل الجامعة؛ لإرشاد الطلاب وتوجيهم والرد على استفساراتهم.

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IMG-20240929-WA0012
IMG-20240929-WA0010
IMG-20240929-WA0010
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