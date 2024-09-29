شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية

وجاءت قائمة أوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة 2024

ملازم تحت الاختبار

أحمد جهاد أحمد الشربيني

يوسف أحمد حمدى توفيق

عمر عثمان عمر المحرزى

محمد عادل سعد بيومي

نور الدين محمد مندور

يوسف فخرى – أول الوافدين – من فلسطين

أول الخريجين – ليسانس حقوق

محمد طارق محمد مرسي

أول الخريجات ليسانس حقوق

سامية محمد يوسف شمس

بكالوريوس التربية الرياضية

أمنية حسام أحمد محمود

أول خريجي قسم الضباط المتخصصين

عمرو أحمد أبو الفتوح أحمد

ألاء إبراهيم أحمد جعفر

كلية الدراسات العليا الأول على الدبلومات

رائد أحمد حمادة محمد

أول الوافدين

رائف محمد – فلسطين

مركز بحوث الشرطة

مفوض شرطة فينكدبيد يان من الكاميرون

أول حماية الشخصيات الهامة

كابين أكاندين – كازخستان