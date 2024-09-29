شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.
كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية
وجاءت قائمة أوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة 2024
ملازم تحت الاختبار
أحمد جهاد أحمد الشربيني
يوسف أحمد حمدى توفيق
عمر عثمان عمر المحرزى
محمد عادل سعد بيومي
نور الدين محمد مندور
يوسف فخرى – أول الوافدين – من فلسطين
أول الخريجين – ليسانس حقوق
محمد طارق محمد مرسي
أول الخريجات ليسانس حقوق
سامية محمد يوسف شمس
بكالوريوس التربية الرياضية
أمنية حسام أحمد محمود
أول خريجي قسم الضباط المتخصصين
عمرو أحمد أبو الفتوح أحمد
ألاء إبراهيم أحمد جعفر
كلية الدراسات العليا الأول على الدبلومات
رائد أحمد حمادة محمد
أول الوافدين
رائف محمد – فلسطين
مركز بحوث الشرطة
مفوض شرطة فينكدبيد يان من الكاميرون
أول حماية الشخصيات الهامة
كابين أكاندين – كازخستان