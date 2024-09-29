ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 129 قتيلا و62 مفقودا

أعلنت السلطات في نيبال اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين إلى 129 قتيلا و62 مفقودا.



وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن الفيضانات تسببت في توقف حركة المرور كليا في "وادي كاتمندو" الذي يشمل العاصمة، كما تسببت في ارتفاع منسوب المياه بنهر "باجماتي" في العاصمة بأكثر من مترين فوق منسوب الخطر.

وأوضحت السلطات أن 254 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن وفقد 65 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية وضربات البرق منذ بداية الأمطار الموسمية في البلاد منتصف يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن مئات الأشخاص يلقون حتفهم سنويا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة التي تجتاح نيبال خلال موسم الأمطار.

