رئيس جامعة المنوفية يشهد تحية العلم بكلية التربية الرياضية

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، تحية العلم وادي تحية العلم مع أساتذة و طلاب كلية التربية الرياضية فى اول يوم دراسي بالكلية في العام الدراسى 2024م/2025 ، يرافقه الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان فى استقباله الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية ووكلاء الكلية الدكتور عماد السرسي، والدكتور حمدي وتوت، والدكتور رحاب سلامة .

قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد مشيدا بالتزام جميع الطلاب بالفرق الدراسية المختلفة و حضور جميع الطلاب في أول يوم دراسي مشيرا إلي أن عدد الطلاب بالكلية يبلغ نحو 4500 طالب وطالبة منهم 1100 طالب وطالبة بالفرقة الأولي.

،وأضاف رئيس الجامعة أن طلاب كلية التربية الرياضية يتسمون بالالتزام والحرص علي التفوق في ممارسة الرياضات المختلفة بالإضافة إلي أن الكلية تضم العديد من الأبطال فى مختلف الألعاب، يمثلون الكلية والجامعة فى المنافسات الرياضية المختلفة، وأن خريجي الكلية لهم مستقبل واعد ،مؤكدا علي إهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل الشباب والحفاظ على الصحة العامة والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل لأبناء الوطن متمنيا عاما موفقا للطلاب.



كما أكد رئيس الجامعة على أهمية إلتزام الطلاب بالأخلاقيات العامة والضوابط المنظمة للعملية التعليمية ، مشيرا إلي أنه يتابع بصورة دورية التقارير المقدمة عن سير العملية التعليمية بالجامعة.

كما رحب الدكتور نعيم فوزى برئيس الجامعة فى رحاب الكلية موجها له الشكر علي تواجده بين الطلاب، مؤكدا أن الكلية تشهد التزاما كبيرا من الطلاب من اليوم الأول للعام الدراسى، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.