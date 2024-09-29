بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية النمساوية

بدأت اليوم /الأحد/ عملية التصويت في انتخابات البرلمان النمساوي، حيث يحق لنحو 3ر6 مليون ناخب الأدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المختلفة في الولايات النمساوية التسع.



ويتنافس في الانتخابات سبعة أحزاب وقائمتان للفوز بمقاعد البرلمان النمساوي البالغة 187 مقعدا.

وذكرت وسائل الإعلام النمساوية أن حزب الحرية اليميني ما زال في صدارة استطلاعات الرأي العام، يليه حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي، ثم الحزب الاشتراكي النمساوي.

ويخوض الانتخابات لأول مرة قائمتان؛ هما قائمة غزة وقائمة "لا أحد منهم"، وتركز الأولى على مناهضة الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

