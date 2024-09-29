بطريرك القدس اللاتين يشارك في الجمعية العامة لمؤتمر الأساقفة الألمان بفولدا

شارك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، في أعمال الجمعية العامة لـ مؤتمر الأساقفة الألمان التي عقدت في مدينة فولدا الألمانية.

تركزت مشاركته على تقديم عرض مفصل حول أوضاع المسيحيين في الأرض المقدسة، مع تسليط الضوء على التحديات الحالية التي تواجههم في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الراهنة في المنطقة.

في كلمته أمام المؤتمر، استعرض الكاردينال بيتسابالا التحديات المتزايدة التي يواجهها المسيحيون في الأرض المقدسة، بما في ذلك الهجرة، الضغوط الاقتصادية، وانعكاسات النزاعات الإقليمية على الحياة اليومية للمجتمعات المسيحية. كما أكد على أهمية تعزيز التضامن الدولي مع الكنائس في المنطقة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وأوضح أن الكنيسة في الأرض المقدسة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الهوية المسيحية وتقوية وجود المسيحيين، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات الكنسية في مجالات التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية.

وأشاد مؤتمر الأساقفة الألمان بالدور الذي يلعبه الكاردينال بيتسابالا والكنيسة اللاتينية في القدس في تعزيز السلام والعدالة في المنطقة، مؤكدين على استمرار دعمهم للقضايا التي تخص المسيحيين في الشرق الأوسط.

تأتي مشاركة الكاردينال في هذا المؤتمر ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التواصل بين الكنائس في أوروبا والشرق الأوسط، والعمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة وبناء جسور السلام والتفاهم بين الأديان والشعوب.