خلال 24 ساعة.. الداخلية تنفذ 67966 حكما قضائيت متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (318) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (353) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (177،760 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (35،950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (34،600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 15،100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 5،440 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4،239 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1،535 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (970 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (790 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (585 جرام).

كمية من مادة إل إس دى المخدرة وزنت (500 جرام).

كمية من مادة إم دى إم إيه المخدرة وزنت (300 جرام).

كمية من مخدر إكستازى وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (20 جرام).

(12206) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (72 قطعة سلاح نارى بحوزة 70 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(60) فرد محلى.

(310) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(202) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 67966 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(188) جناية.

(20912) حبس جزئى.

(3885) حبس مستأنف.

(33397) غرامة.

(9584) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (21) متهم إرتكبوا (28) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (183) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المُبلغ بسرقتها: إعادة (15) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20846) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.