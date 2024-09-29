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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور

إمام عاشور في مباراة
إمام عاشور في مباراة السوبر
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قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على لاعب وسط الفريق إمام عاشور بعد خروجه عن النص في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعد الهزيمة من الزمالك بركلات الترجيج في المباراة التي اقيمت على ملعب المملكة آرينا يوم الجمعة الماضي. 

وشهدت مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك تصرفات خارجة من إمام عاشور كانت البداية بالدخول في مشادة كلامية لاعبي الزمالك مما تسبب في الابتعاد عن التركيز والتوتر طوال المباراة.

كما دخل إمام عاشور في أزمة مع جمهور الزمالك خلال خروجه من الملعب وقام بالرد على هتافات الجماهير الأمر الذي تسبب في غضب مسؤولي الأبيض قبل أن يقوم زميله محمود كهربا بتهدئته حتى لا تتفاقم الأمور.

وكشف مصدر داخل الأهلي إن إدارة الكرة قررت توقيع غرامة مالية على اللاعب وسط حالة من الغضب لدى مسؤولي النادي بسبب تصرفات إمام عاشور في الفترة الأخيرة والتي تسببت في تراجع مستواه الفني.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور دخل في أزمة مؤخرا مع زميله بالفريق محمد مجدي أفشة وتقدم الأخير بشكوى للجهاز الفني بسبب تصرفات "عاشور".

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