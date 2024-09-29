استعدادات مكثفة بمحافظة البحيرة استعدادًا لفصل الشتاء

تواصل محافظة البحيرة جهودها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.
وتشمل الجهود جهود صيانة وتمهيد الطرق ومداخل القرى، بالإضافة إلى إزالة التعديات بهدف تحقيق السيولة المرورية الضرورية.
وأعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن قيام مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور بأعمال صيانة دؤوبة للطرق في عدة مراكز بالمحافظة، تشمل هذه الأعمال مسح وتمهيد وتسوية الطرق، وإزالة التعديات لضمان تيسير حركة المرور، تضمنت جهودهم الحثيثة ما يلي:
- في مركز إيتاي البارود: تمت صيانة وتمهيد طرق متعددة ومداخل لعدة مناطق، بما في ذلك النبيرة والنقراشي.
- في مركز كوم حمادة: تم تحسين النجيلة وزوايا الطريق، إلى جانب تسهيل حركة السير على جسر طراد النيل.
- في مركز شبراخيت: تم تمهيد وتسوية مداخل عدة قرى.
- في مركز دمنهور: تم تحسين مداخل عدة قرى وصيانة طرق مهمة.