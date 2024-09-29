استعدادات مكثفة بمحافظة البحيرة استعدادًا لفصل الشتاء

تواصل محافظة البحيرة جهودها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

وتشمل الجهود جهود صيانة وتمهيد الطرق ومداخل القرى، بالإضافة إلى إزالة التعديات بهدف تحقيق السيولة المرورية الضرورية.

وأعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن قيام مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور بأعمال صيانة دؤوبة للطرق في عدة مراكز بالمحافظة، تشمل هذه الأعمال مسح وتمهيد وتسوية الطرق، وإزالة التعديات لضمان تيسير حركة المرور، تضمنت جهودهم الحثيثة ما يلي: