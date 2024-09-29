تعليمات عاجلة لمديري التعليم الإعدادي والثانوي بالإدارات التعليمية في القاهرة

اجتمعت وردة الفقى مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد مع أعضاء التعليم الثانوي، ومديرى مراحل التعليم الإعدادي والثانوى ومديرى التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية.

وتضمن الاجتماع الآتي:

مناقشة القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بالتعليم الثانوي ) قرار 138 ، القرار (17).

بالنسبة لتحويلات طلاب المرحلة الثانوية تحويلات المرحلة الثانوية هى مسئولية إدراة التعليم الثانوي بالإدارة ويجب توقيعها وختمها بختم التعليم الثانوي بالإدارة.

كافة الموافقات التي وردت للمديرية يتم نشرها أول بأول على الجروب ويجب طباعتها والبحث فيها.

نشر بيان بأسماء الإدارات المحظورة .

التأكد من سد العجز في أعداد المعلمين فى المواد المختلفة والتعاون مع التوجيهات قدر الإمكان في سد العجز بالمرحلة.

الاستعداد للإحصاء الاستقراري، وتسجيل مدارس الخدمات على الفورم الذى سيتم نشره، وتحديث قاعدة بيانات مدارس المرحلة الثانوية إذا تم تغيير اسم مدرسة، لا يكتب اسم المدرسة سابقا بعد الاسم الجديد على الفورم الذى سيتم نشره ايضًا.

الالتزام بتسجيل الغياب الإلكتروني اليومي على الفورم بالنسبة للفترة الصباحية قبل الساعة 10 صباحا والتعديل بعد اكتمال غياب الفترتين قبل الساعة 1 ظهرا.

الإلتزام بمواعيد جداول اليوم الدراسي بمدارس الخدمات وانتظام الدراسة بتلك المدارس.

الالتزام الكامل بأي قرار يصدر عن إدارة التعليم الثانوي بالمديرية ينظم آليات العمل بإدارات المحافظة سواء كل إدارة على حدى أو الإدارات مجمعة.

مناقشة ما يستجد من أعمال والرد على الاستفسارات.