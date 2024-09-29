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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الألمانية: الشرق الأوسط يواجه خطر الوقوع في دوامة من العنف المطلق

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك
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وصفت "أنالينا بيربوك" وزيرة الخارجية الألمانية الوضع في لبنان بأنه "خطير للغاية" وقالت إن "منطقة الشرق الأوسط تواجه خطر الوقوع في دوامة من العنف المطلق".


وقالت "بيربوك" في رسالة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية الاوروبية اليوم /الأحد/ - إن "الوضع يهدد بشكل خطير استقرار المنطقة واستقرار لبنان،وهو ما لا يخدم أبدا أمن ومصالح إسرائيل".
وفي تصريحات مقتضبة، حث وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاجاني" جميع الإيطاليين في لبنان على مغادرة البلاد على الفور.
وقال في كولونيا إن بلاده "تطلب من جميع المواطنين الإيطاليين مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، وكذلك باستخدام الرحلات الجوية المنتظمة التي تواصل تسييرها من مطار بيروت إلى ميلانو وروما". 
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" قال إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء ما أسماه "التصعيد الدراماتيكي" في لبنان.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "دوامة العنف هذه يجب أن تنتهي الآن ويجب على جميع الأطراف أن تتراجع عن حافة الهاوية. ولا يمكن للشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي والمنطقة بأكملها تحمل حرب شاملة".

أنالينا بيربوك الخارجية الألمانية الوضع في لبنان