"رهبانية الكلمة المتجسد" تنظم صلاة المسبحة الوردية على ضفاف نهر الأردن

نظمت رهبانية الكلمة المتجسد، فعالية مميزة لصلاة المسبحة الوردية على ضفاف نهر الأردن، أحد الأماكن المقدسة التي لها مكانة دينية عميقة في تاريخ المسيحية.

وشارك في هذا الحدث عشرات المؤمنين من مختلف الأعمار، الذين تجمعوا للصلاة والتأمل في أسرار حياة السيد المسيح والسيدة العذراء.

بدأت الفعالية بكلمة افتتاحية من أحد رهبان الرهبانية، حيث ركزت الكلمة على أهمية الصلاة الجماعية في توحيد القلوب وتقوية الروابط الروحية.

ثم تبع ذلك تلاوة صلاة المسبحة الوردية بتأملات عميقة تخللتها تراتيل دينية، وسط أجواء هادئة تعكس قدسية المكان الذي شهد معمودية السيد المسيح.

وتهدف رهبانية الكلمة المتجسد من خلال هذا الحدث إلى تعزيز التواصل الروحي بين المؤمنين وتشجيعهم على مواصلة الصلاة والتأمل، خاصة في الأماكن التي تحمل أهمية تاريخية ودينية.

تعتبر هذه الفعالية جزءًا من سلسلة أنشطة دينية وروحية تنظمها الرهبانية لتعزيز الحياة الإيمانية وترسيخ قيم الصلاة والتأمل في نفوس المشاركين. وقد لاقت الفعالية ترحيبًا واسعًا من الحاضرين الذين عبّروا عن عمق تأثير هذه الصلاة الجماعية في تقوية إيمانهم وتجديد عهدهم الروحي.