فيفا يعلن عن 12 ملعبا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأحد عن الملاعب الـ12 المستضيفة لأول نسخة من كأس العالم للأندية والتي تقام بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية 63 مباراة لمونديال الأندية بمشاركة 32 ناديًا من 6 قارات يتنافسون على لقب النسخة الأولى من البطولة.

وتجمع البطولة بين أنجح الفرق على مدار المواسم الأربعة الماضية في سبيل التنافس على اللقب العالمي في نهاية المطاف.

ووفقا للموقع الرسمي لفيفا اليوم الأحد فإن جميع السعات المدرجة للملاعب هي تقديرية في هذه المرحلة وقابلة للتغيير قبل بدء البطولة.

ملاعب مونديال الأندية 2025

ملعب مرسيدس بنز: يقع في أتلانتا بولاية جورجيا، ويتسع ل75 ألف مشجع، وقد جرى افتتاحه في عام 2017.

ملعب بنك أمريكا: يتواجد في شارلوت بنورث كارولينا، ويتسع ل75 ألف مشجع، وقد جرى افتتاحه في 1996.

ملعب تي كيو إل: يتواجد في سينسيناتي بأوهايو، ويتسع ل26 ألف مشجع، وقد تم افتتاحه في 2021.

ملعب روز بول: يتواجد في باسادينا بكاليفورنيا، ويتسع ل88 ألف و500 مشجع، وجرى افتتاحه في عام 1922.

ملعب هارد روك: يتواجد في ميامي جاردنز بفلوريدا، والذي يتسع ل65 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 1987.

ملعب جيوديس بارك: يتواجد في ناشفيل بتينيسي، والذي يتسع ل30 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2022.

ملعب ميتلايف: يتواجد في إيست رذرفورد، بنيو جيرسي/نيويورك، والذي يتسع ل82 ألف و500 مشجع، وجرى افتتاحه في 2010.

ملعب كامبينج وورلد: يتواجد في أورلاندو بفلوريدا، والذي يتسع ل65 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 1936.

ملعب إنتر أند كو: يتواجد في أورلاندو بفلوريدا، والذي يتسع ل25 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2017.

ملعب لينكون فاينانشال فيلد: يتواجد في فيلادلفيا بنسيلفينيا، والذي يتسع ل69 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2003.

ملعب لومن فيلد: يتواجد في سياتل بواشنطن، والذي يتسع ل69 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2002.

ملعب أودي فيلد: يتواجد في العاصمة واشنطن، والذي يتسع ل20 ألف مشجع، وجرى افتتاحه في 2018.