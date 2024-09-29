"بعتك بأرخص تمن".. جدل كبير حول اعتذار شيرين عبد الوهاب لشقيقها

أثارت حالة من الجدل بين المتابعين ورواد السوشيال ميديا والجمهور، بعد تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، واعتذارها لشقيقها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات X، منشور لها في الساعات القليلة الماضية، عن سبب خلافها مع شقيقها خلال الفترة الماضية.

منشور الفنانة شيرين عبد الوهاب

وجاء منشور الفنانة شيرين عبد الوهاب "‏في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع اخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه".

وتابعت شيرين": ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا بس انت صح وانا اسفة علي كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لاني بعتك بأرخص تمن يارتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وانقسم الجميع حول تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة.

يرى فريق من المتابعين أنها لابد وأن توقف كل التصريحات الخاصة بحياتها الشخصية، وأن كل تلك التصريحات تزيد الأمور تعقيداً وان الجمهور ينتظر فنها فقط.

فيما يري البعض أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تفعل ذلك من أجل التريند، وكلما تنطفئ الأضواء تطل على جمهورها من نافذة التريند.

وهاجم فريق آخر منشور الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأنها كيف تتحدث عن طاعة الزوج بعد كل تلك التشهير والأزمات وتبادل الاتهامات بين الطرفين على مدار سنوات.