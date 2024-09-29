رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل استقبال طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتزازه وتقديره لكلية الطب والتى تمتلك 1700 أستاذ من خيرة أساتذة الطب على مستوى الجامعات المصرية ، لافتاً إلى أن الكلية لديها نظام دراسي معتمد رائد على مستوى الجامعات المصرية ، مشيراً إلى أن الكلية حصلت على الإعتماد ثلاث مرات ، بل وكانت أول كلية معتمدة على مستوى الجامعات.

جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الجامعة بطلاب كلية الطب البشري في برنامج استقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وتابع "مندور"، أن الكلية تقوم بتطوير شامل في بنيتها التحتية من معامل وورش عمل وقاعات تدريس و مدرجات ومكاتب إدارية، هذا إلى جانب أعمال رفع الكفاءة التى تتم داخل المستشفى الجامعي بجميع اقسامها الداخلية ، وذلك لخدمة الطلاب والمواطنين من خلال مستشفي تعليمي و خدمي متميز.



كما طالب الدكتور محمد عبد النعيم طلاب الطب بضرورة المشاركه بالأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة، لافتاً إلى أن الكلية ممثلة وبقوة فى كافة الأنشطة الطلابية.



ومن جانبه - أفاد الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، أن الدراسة بكلية الطب تحتاج إلى تركيز كبير، مؤكداً أن أبواب كافة المسئولين في الكلية مفتوحه للطلاب لتلبية احتياجاتهم ، والرد على استفساراتهم، مشيراً إلى أن الكلية يدرس بها 2383 طالب وطالبة بالفرق الدراسية المختلفة واستقبلت هذا العام 571 طالب وطالبة مستجد.

كما قامت الدكتورة رانيا مصطفى بإعطاء شرح تفصيلي للأنشطة والخدمات التي تُقدمها الكلية للطلاب.